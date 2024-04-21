Kassam Tugayları, Lübnan'dan İsrail'i vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de işlenen katliamlara yanıt olarak Lübnan'dan İsrail ordusuna ait bir kışlaya 20 füze fırlattığını duyurdu.



Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden, Yukarı Celile'nin batı kesimindeki "Shomera Askeri Kışlası"nın 20 Grad füzesiyle vurulduğunu belirtti.



Söz konusu saldırının, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da işlediği katliamlara yanıt olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

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