Kataib Hizbullah: Irak'ta ABD güçlerine yönelik saldırılar sürecek

Suriye'deki ABD üssüne düzenlenen saldırı sonrası Kataib Hizbullah hareketi açıklama yaptı.

Irak'taki Kataib Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Suriye'deki ABD askeri üssüne düzenlenen roket saldırısının ardından Iraklı silahlı grupların, ABD güçlerine yönelik saldırılara devam etme kararı aldığı belirtildi.



ABD'li bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Irak'tan Suriye'nin Rmeilan kentindeki koalisyon üssündeki askerlere 5’ten fazla roket atıldığını doğruladı ancak hiçbir ABD personelinin yaralanmadığını söyledi.

Yetkili olayı, "başarısız bir roket saldırısı" olarak nitelendirdi.