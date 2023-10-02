Katalin Kariko kimdir? 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Katalin Kariko kaç yaşında, nereli?

Katalin Kariko, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı kişiler arasında yer almaya başladı. 2023 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri Katalin Kariko ve Drew Weissman oldu. Verilen ödülün ardından ise Katalin Kariko'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Katalin Kariko kimdir? 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Katalin Kariko kaç yaşında, nereli?

Katalin Kariko kimdir? 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Katalin Kariko kaç yaşında, nereli?

2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA içerikli Kovid-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ile 64 yaşındaki ABD'li bilim insanı Drew Weissman'a verildi. Peki, Katalin Kariko kimdir? 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Katalin Kariko kaç yaşında, nereli?

KATALİN KARİKO ?

Katalin Kariko, 17 Ocak 1955'te Macaristan'ın Szolnok şehrinde doğdu.

Üniversite ve doktora eğitimini Szeged Üniversitesi Biyolojik Araştırmalar Merkezi'nde tamamlayan Kariko, mRNA ile ilgili çalışmalarını sürdürebilmek için ABD'nin Philadelphia eyaletinde bulunan Temple Üniversitesi'ne davet edilmesi üzerine bu ülkeye yerleşti.

Almanya merkezli BioNTech'te kıdemli başkan yardımcısı olan Kariko, BioNTech-Pfizer tarafından ortaklaşa geliştirilen Kovid-19 aşısının temelindeki mRNA teknolojisini Weissman ile birlikte geliştirmesiyle tanındı.

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