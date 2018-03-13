Katar ABD'den sığır ithal etti

Katar'ın, Körfez ülkelerinin uyguladığı ablukanın etkilerini kırmak amacıyla ABD'den ithal ettiği 3 bin 200 büyükbaş hayvanın Hamed Limanı'na ulaştığı belirtildi.



Katar Liman İşletmeciliği Şirketinin (Mwani Katar), Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'den ithal edilen 3 bin 200 baş sığırı taşıyan yük gemisinin Hamed Limanı'na ulaştığı duyuruldu. Şirket, geminin limana varışı esnasındaki video görüntülerini de yayımladı.



Sığırları ithal eden Katar "Baladna Şirketi" tarafından yapılan açıklamada ise ithalatın, taze süt ve süt ürünlerinde yerel pazardaki talebi karşılamak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.



Baladna İcra Kurulu Başkanı Peter Weltevreden, daha önce yaptığı açıklamada, ithal edilen sığırlarla günlük taze süt üretiminin 200 ton artacağını söylemişti. Weltevreden, mayıs ve kasım aylarında 6 bin sığır daha ithal edileceğini aktarmıştı.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

