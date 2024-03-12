Katar: Gazze'de ateşkese yakın değiliz

Katar, İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.



Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Gazze'de ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik çabaların devam ettiğini ancak "sahadaki durumun karışık" olduğunu söyledi.



Sözcü, görüşmelerin Doha ve Kahire'de sürdüğünü belirterek, "Gazze'de ateşkese yakın değiliz ancak umutluyuz" diye konuştu.

Açıklamada, Katar'ın Gazze'de birkaç günlük kısa süreli bir ateşkes değil kalıcı bir ateşkes sağlanması için çalıştığı belirtildi.



Avrupa Birliği (AB) de bugün yaptığı açıklamada, gelecek hafta düzenlenecek zirvede AB liderlerinin "Gazze'de acil insani ara" çağrısı yapacağını bildirdi.



Şubat ayınca Kahire'de yapılan ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı.