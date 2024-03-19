Katar: Gazze'de başarı ilan etmek için çok erken

Katar, ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Katar, Gazze'de ateşkes görüşmeleri konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde" dedi.

İsrail ulusal istihbarat ajansı Mossad'ın direktörünün başkent Doha'dan ayrıldığını söyleyen Bakanlık sözcüsü Macit el Ensari, teknik ayrıntılara ilişkin görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Sözcü ayrıca İsrail'in onaylanan Refah saldırısı için de "Çatışmalarda görülmeyen büyük bir yıkım ve vahşetle sonuçlanacak" ifadesini kullandı.

Bakanlık bir kez daha Gazze'de ateşkes anlaşmasına yakın olmadıklarını ancak "umutlarını koruduklarını" belirtti.

Ensari, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin Doha'da ilerlediğini ve yakında Hamas'a bir karşı teklif sunulabileceğini söyledi.



Mossad Başkanı David Barnea, arabulucuların Ramazan ayı öncesinde bir ateşkes sağlayamamasından bu yana ilk kez dün, Katar başbakanı ve Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Doha'ya gitmişti.

"İHTİYATLI BİR İYİMSERLİK"

Ensari, "Şu anda karşı teklifin Hamas'a sunulmasını beklediğimiz noktadayız, ancak bu süreçteki son adım değil" dedi ve şunları ekledi:

"Bir anlaşmaya yakın olduğumuzu söyleyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu sanmıyorum. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz çünkü görüşmeler yeniden başladı ancak herhangi bir başarı ilan etmek için henüz çok erken."



Bir Hamas yetkilisi dün yaptığı açıklamada, Filistinli militanların esir takasından önce İsrail'in kısmi çekilmesini kabul edeceklerini söylemişti.

Lübnan'ın İran destekli Hizbullah hareketine bağlı Al-Manar TV kanalına konuşan Hamas yetkilisi Usame Hamdan, "askeri operasyonların tamamen sona ermesi" umudunu dile getirerek müzakerelerin "birkaç gün içinde" sonuçlanabileceğini söyledi.



Geçen hafta Hamas, altı haftalık bir ateşkes ve rehine başına 20 ila 50 Filistinli tutsak karşılığında yaklaşık 42 rehinenin serbest bırakılmasını önermişti.

