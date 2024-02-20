Katar: Hamas ve İsrail arasında rehine görüşmeleri sürüyor

Katar, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile İsrail arasında rehine takası için görüşmelerin tüm zorluklara rağmen devam ettiğini bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macit el Ensari, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Katar rolünü ve çabalarını sürdürüyor ve tüm taraflar arasında iletişim devam ediyor" dedi.



Sözcü, insani koşulların Hamas ile İsrail arasında devam eden rehine-tutsak takası görüşmelerinde merkezi bir rol oynadığını söyledi.



Katar dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'ndeki savaşı uzatmakla suçlamıştı.



Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği sınır ötesi saldırının ardından 130'dan fazla İsrailli rehineyi elinde tuttuğu belirtiliyor.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları sonucunda yaklaşık 29 bin 195 kişi hayatını kaybederken 69 bin 170 kişi de yaralandı.

Hamas saldırısında yaklaşık 1200 İsrailli de hayatını kaybetti.

BM'ye göre İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı bölge nüfusunun yüzde 85'ini gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle ülke içinde yerinden edilmeye iterken, enklavın altyapısının yüzde 60'ı hasar gördü ya da yok edildi.



İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor. Ocak ayında verilen bir ara kararda Tel Aviv'in soykırım eylemlerini durdurması ve Gazze'deki sivillere insani yardım sağlanmasını garanti altına alacak tedbirler alması emredilmişti.