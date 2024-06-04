Katar'dan ateşkes açıklaması: İki taraftan da net tavır bekliyoruz

Gazze'de ateşkes çıkmazında çözüme henüz varılamadı.



ABD Başkanı Joe Biden, geçen cuma, kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi açıkladı.



Ateşkes planı; İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini, insani yardımların artırılmasını ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesine giden yolun kurulmasını içeriyor.



Teklifin açıklanmasının ardından gözler tarafların vereceği yanıta çevrildi.

"İKİ TARAFTAN DA NET TAVIR BEKLİYORUZ"



Ateşkes görüşmelerinin aracı ülkelerinden Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ateşkes teklifi ve tarafların yanıtı hakkında açıklama yaptı.



Sözcü, "Biden'ın önerisine karşılık İsrail'in net tavrını bekliyoruz" diye konuşarak her iki tarafın da anlaşmaya varmak için net tavır takınması gerektiğini belirtti.



Katar'ın Dışişleri Sözcüsü ayrıca, ABD'nin Gazze'de ateşkes önerisinin Gazze'deki tüm insnaların ve İsrailli rehinelerin uzun süredir çektikleri acıya derhal son verilmesinin gerekliliğini vurguladı.



ABD'nin sunduğu ateşkes önerisinin "kalıcı bir ateşkes ve krizin sona erdirilmesi" için bir yol haritası sunduğu belirtildi.