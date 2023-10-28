Kazakistan'da maden ocağında yangın: 32 ölü (Ulusal yas ilan edildi)

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği ocakta yaşamını yitiren işçilerin sayısı 32'ye çıktı.

14 madenciyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

ULUSAL YAS İLANI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında meydana gelen yangında hayatını kaybeden madenciler için ülkede 29 Ekim'in Ulusal Yas Günü ilan edildiğini bildirdi.



Tokayev, olayın meydana geldiği Karagandı eyaletinde, hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle bir araya gelerek taziyesini iletti.



Ülkede 29 Ekim'in Ulusal Yas Günü ilan edildiğini duyuran Tokayev, hükümete maden ocağını işleten "Arselor Mittal Temirtau" şirketi ile işbirliğini sonlandırma talimatı verdiğini ve başına da yeni yetkili atadıklarını belirtti.

