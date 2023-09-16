Kazazedeye ilk müdahale tavanına uçtuğu aracın üzerinde yapıldı

Antalya'da, otomobille çarpışan motosikletteki iki kişiden biri, kaza sırasında savrularak hafif ticari aracın tavanına düştü. Sağlık ekipleri, kazazedeye ilk müdahaleyi aracın üzerinde yaptı.

Kazazedeye ilk müdahale tavanına uçtuğu aracın üzerinde yapıldı
Foto: DHA

'da kontrolsüz kavşakta kaza meydana geldi.

Zafer Köstendiller'in (33) kullandığı otomobil ile Mustafa Can Kabak'ın (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

sürücüsü Mustafa Can Kabak yere düşerken, arkasındaki İbrahim Mutlu ise hafif ticari aracın tavanına uçtu.

Kazazedeye ilk müdahale tavanına uçtuğu aracın üzerinde yapıldı - 1 Foto: DHA

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Mutlu'ya hafif ticari aracın üzerinde müdahale etti. Müdahalenin ardından sedyeye alınan Mutlu, ekipler tarafından indirilip, ambulnasa götürüldü. Hastaneye kaldırılan Mutlu ve Kabak'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"2 DAKİKALIĞINA VERMİŞTİM"

Kazayı haber alıp gelen motosiklet sahibi gözyaşı dökerek yere çöktü. Motosiklet sahibi, "2 dakikalığına vermiştim. Eve gidip geleceğini söylemişti" dedi.

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