Kenya’daki sellerde 52 kişi kayboldu

Kenya’nın Mai Mahiu kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 52 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kenya’daki sellerde 52 kişi kayboldu

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet yetkilileri, Mai Mahiu’da son yaşanan sellerde 52 kişinin kaybolduğunu, sellerden etkilenenler için kurulan 200’e yakın kampın faaliyete devam ettiğini aktardı.

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, 14 Mayıs’ta ülkede etkili olan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini, olumsuz hava koşullarının yaklaşık 411 bin kişiyi etkilediğini ve 56 bin ailenin de evini terk etmek zorunda kaldığını söylemişti.

Afrika'da , Tanzanya, Somali, Burundi gibi ülkeler, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

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