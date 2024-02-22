Kiev: Rusya 2 yılda 8 binden fazla füze fırlattı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya ile devam eden savaş, 3. yılına girmek üzereyken bir açıklama yaptı.

Hava kuvvetleri sözcüsü Yuri Ihnat, Şubat 2022'de başlayan savaşın başından bu yana, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere 8 binden fazla füze ve 4 bin 630 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bu kış boyunca da devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle her iki tarafta da çok sayıda can kaybı yaşandı.

Ukrayna, geçen hafta ise Donetsk bölgesindeki Avdiivka kentinden birliklerini çekmek zorunda kaldı, Rusya burada hakimiyeti ele geçirdi.

Ukrayna, savaş boyunca, hava savunma sistemini geliştirebilmek için Batılı müttefiklerden Patriot sisteminin birkaç birimini de içeren gelişmiş hava savunma sistemleri aldı.