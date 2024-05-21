Kim Jong-un'un "Dost baba" şarkısı Güney Kore'de yasaklandı

Güney Kore, Kuzey Kore lideri  Kim Jonh-un'u yücelten "Dost Baba" başlıklı müzik videosunu yasakladığını açıkladı. Kim'den “Dost bir baba” ve “büyük bir lider” olarak bahseden ve rejimin propagandası olduğu düşünülen şarkı ülke komitesi tarafından erişime engellendi.

Kim Jong-un'un "Dost baba" şarkısı Güney Kore'de yasaklandı

lideri Kim Jong-un hakkında yazılmış olan "Friendly Father"(Dost Baba) isimli şarkıyı yasakladı. 

Güney Kore medya komitesi, Lider Kim Jong-un'u "büyük lider" olarak putlaştırdığını ve yücelttiğini düşündüğü Kuzey Kore propaganda müzik videosuna erişimi engelledi. 

Kısa sürede TikTok ve diğer platformlarda viral olan şarkı çapında beklenmedik bir sosyal medya hiti haline geldi.

Düzenleyici kurum olan Kore İletişim Standartları Komisyonu yaptığı açıklamada, "Video, Kim'i tek taraflı olarak idolleştirmeye ve yüceltmeye odaklandığı için Güney Kore'ye karşı psikolojik savaşla bağlantılı tipik bir içeriktir." ifadelerine yer verdi.  

Geçtiğimiz ay Kuzey Kore devlet televizyonunda tarafından yayınlanan askerlerin ve çocukların coşkulu bir şekilde söylediği şarkının sözleri ise şöyle;

“Hadi büyük lider Kim Jong Un’un şarkısını söyleyelim,
Dost Baba’mız Kim Jong Un’la övünelim.”

Pyongyang'ın devlet medyası sık sık vatandaşların, liderlerine karşı abartılı sadakat gösterileri sergileyerek liderlerin güçlerini pekiştirmelerine ve etraflarında bir kişilik kültü oluşturmalarına yardımcı oluyor. 

Güney'in düzenleyici kurumu geçen yıl casusluk ajansının talebi üzerine bazı Kuzey Kore propaganda YouTube kanallarına erişimi engelledi.

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