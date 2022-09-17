Kırgız-Tacik sınırında çatışmalar sürüyor

Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 24 kişinin öldüğü bildirildi.



Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere 24 cesedin getirildiğini duyurdu. Çatışmalarda Kırgız tarafında yaklaşık 90 kişi de yaralandı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmanın sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, Tacik tarafının Kırgızistan'ın sınır köyleri Kulundu, Maksat ve Janı-Jer yerleşim birimlerini ateş altına aldığı ifade edildi.



"ÇOK SAYIDA KAYBIMIZ VAR"

Kırgızistan KABAR Ajansı'nın haberine göre, sınır bölgesinde bulunan Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Kırgızistan tarafında çok sayıda can kaybının bulunduğunu, tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Halkı provokasyonlara boyun eğmemeye ve sadece resmi bilgi kaynaklarına güvenmeye çağıran Taşiyev, bölgedeki iki Kırgız köyün karşı tarafın kontrolünde olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:



“Tacik tarafı birkaç köyü ele geçirmeye çalıştı, evleri yaktı, hatta şehirlere bile yaklaştı. Karşı tarafta da evler yandı. Neden köylerimize geldiler? Çünkü sınıra çok yakınlar. Şu anda bu sorunu çözme sürecindeyiz. Şimdi iki köy daha kaldı, onları geri alıp yeniden inşa edeceğiz”.



Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nin açıklamasında ise Tacik askerlerinin çatışma sırasında bölgedeki okulları, dükkanları, sağlık ocakları ve evleri hedef aldığı savunuldu.

136 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, çatışmanın yaşandığı sınır bölgesinden 136 bin civarında kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini duyurdu.



Bişkek ve Oş şehirlerinde insani yardım kampanyaların başlatıldığı, Sağlık Bakanlığı ile bazı ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının halka yardım sağladığı kaydedildi.



ATEŞKES İÇİN ANLAŞMAYA VARILMIŞTI



Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasındaki silahlı çatışma dün sabah başlamıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşmüştü.

İki ülke liderinin, ilgili kurumlarına, sınırdaki temas hattından güçlerini çekmeleri talimatını vermeyi kabul ettiği, sınırdaki çatışmanın nedenini araştıracak komisyonun kurulacağı açıklanmıştı.



Ateşkes konusunda yerel saat 16.00 itibarıyla anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.



İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.



Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırdaki gümrük kapılarını kapatmıştı.