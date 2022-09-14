Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah saat 7.00 sıralarında Batken bölgesindeki Tacikistan ile olan sınır kesiminde iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışma meydana geldiği duyuruldu.



İki ülke yetkililerinin görüşmesi sonucunda silahlı çatışmanın 12.40 sıralarında sona erdiği ifade edilen açıklamada, sınır hattında durumun gergin olarak kaldığı bilgisi paylaşıldı.



Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Kırgızistan tarafından çatışmada yaralı veya ölü olmadığına ilişkin açıklama yaparken, Tacikistan makamları bir askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.