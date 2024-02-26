Kızgın sürücü aracıyla otomobile vurup köprüden nehre uçtu: 2 ölü

Tayland’ın Ratchaburi eyaletinde dün akşam saatlerinde nehir üzerindeki bir köprüde iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması çarpışmalı kavgaya dönüştü.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, köprü üzerindeki araçlardan birinin önce geriye manevra yaptığı, daha sonra ise karşı yöndeki araca şiddetli şekilde çarptığı görüldü.

Sürücü ikinci kez manevra yapıp araca vurduktan sonra otomobilinin kontrolünü kaybedip nehre düştü.

Suya düşen otomobilin sürücüsü ve bir kişi araçtan çıkmayı başardı, sürücünün eşi ve babası ise hayatını kaybetti.

Nehrin dibine batan araç daha sonra vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.