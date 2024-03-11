Kızılhaç başkanı Hamas lideri Haniye ile Katar'da bir araya geldi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, dün Katar'da Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye ile bir araya geldi.



Kızılhaç, Spoljaric'in ziyaret sırasında Katar hükümetinden yetkililerle ayrı ayrı görüştüğünü ve müzakerelerde yer almamakla birlikte "herhangi bir anlaşmanın insani yönlerinin uygulanmasını kolaylaştırmaya" hazır olduğunu belirtti.



Açıklamada, "Başkan Spoljaric'in ziyareti, Kızılhaç'ın uluslararası insani hukuka saygıyı arttırmak ve Gazze ve İsrail'deki insanların insani acılarını dindirmek için çatışmanın tüm taraflarıyla ve bölgedeki ve ötesindeki uluslararası toplumun diğer üyeleriyle yaptığı doğrudan görüşmelerin bir parçasıdır" denildi.

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