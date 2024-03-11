imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Kızılhaç başkanı Hamas lideri Haniye ile Katar'da bir araya geldi

Katar'da Hamas lideri İsmail Haniye ile bir araya Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, "herhangi bir anlaşmanın insani yönlerinin uygulanmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu" söyledi.

Kızılhaç başkanı Hamas lideri Haniye ile Katar'da bir araya geldi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, dün 'da Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye ile bir araya geldi.

Kızılhaç, Spoljaric'in ziyaret sırasında Katar hükümetinden yetkililerle ayrı ayrı görüştüğünü ve müzakerelerde yer almamakla birlikte "herhangi bir anlaşmanın insani yönlerinin uygulanmasını kolaylaştırmaya" hazır olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Başkan Spoljaric'in ziyareti, Kızılhaç'ın uluslararası insani hukuka saygıyı arttırmak ve ve İsrail'deki insanların insani acılarını dindirmek için çatışmanın tüm taraflarıyla ve bölgedeki ve ötesindeki uluslararası toplumun diğer üyeleriyle yaptığı doğrudan görüşmelerin bir parçasıdır" denildi. 

Hamas lideri Heniyye: Anlaşma için Gazze'deki savaşın sona ermesi şart

Hamas lideri Heniyye: Anlaşma için Gazze'deki savaşın sona ermesi şart

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...