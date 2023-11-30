KKTC: Bölgedeki huzurun devamı Rum yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine son vermesiyle mümkün

KKTC Dışişleri Bakanlığı, başkent Lefkoşa'da Metehan Kara Sınır Kapısı'nın batısında bulunan ve "Neriman'ın evi" olarak bilinen boş bina hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Rum tarafının basın aracılığıyla, KKTC'nin Ada'da "tansiyonu artırma hedefinde olduğuna dair yalan, yanlış ve temelsiz haberler yaymaya çalıştığı" kaydedildi.

Açıklamada, binanın KKTC sınırları içinde yer aldığı vurgulanarak, Rum yönetiminin, bu boş binanın karşısındaki nöbet mevzilerine projektör ve kamera takmak suretiyle kışkırtıcı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Rum tarafının faaliyetlerinin takip edildiği ve gerekli protestoların Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) nezdinde askeri ve sivil makamlar tarafından yapıldığı aktarıldı.

''KKTC TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK''



KKTC'nin toprak bütünlüğüne karşı yapılacak herhangi bir ihlale izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada,"Yapılan tüm uyarılara rağmen Rum tarafının bu faaliyetlerinin devam etmesi sonucunda, mütekabiliyet ilkesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içinde gerekli tedbirlerin alınması gerekmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne karşı yapılacak herhangi bir ihlale ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi ve bölgedeki tüm adımlarımızı mütekabiliyet çerçevesinde atmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız." ifadeleri yer aldı.







