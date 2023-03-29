KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sözlü saldırı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'deki King's College London'da (KCL) katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi, Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istendi.



Yaklaşık 50 kişilik grup, Kıbrıs konusunda düzenlenen konferansa katılmak üzere King's College London'a gelen Tatar'ın üniversitenin Strand yerleşkesine girişini engellemek için yolu kapattı.

Tatar'ın gelişini protesto eden grup, üniversite binası önündeki güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı.



Grubun dağıtılmasının ardından Tatar, üniversite yerleşkesine girdi ve programa katıldı.

Tatar olaya ilişkin, "'Kıbrıs Rum'dur' ve 'Tatar'a ölüm' sloganıyla önümüz kesildi. Biz haklı davamızı anlatmak vazgeçmeyeceğiz" dedi.

FUAT OKTAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



Tatar ile telefonda görüşen Oktay olayı kınadı ve "Cumhurbaşkanı'mız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız." dedi.