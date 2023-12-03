KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırgızistan'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırgızistan'da

Tatar ve beraberindeki heyeti gerçekleştirecekleri temaslar için Kırgızistana yolculuk etti.

Tatar, -Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Kırgızistan'da Enerji Yatırımları ve İşbirliği Konferansı"na katılacak. Üniversite tarafından Tatar'a fahri doktora verecek.

Ekibi başkent Bişkek'teki Manas Uluslararası havaalanında Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, büyükelçilik ve üniversite çalışanları karşıladı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...