KKTC'de bunaltan sıcak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı.

KKTC'de bunaltan sıcak

'nin başkenti Lefkoşa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada ise 7 Haziran’a kadar ülkenin dalgasının etkisinde kalacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde olmasının beklendiği belirtilerek, sıcaklığın iç kesimlerde 38-41, sahillerde de 33-36 derece civarında seyretmesinin beklendiği aktarıldı.

Arazi ve orman yangınları ile sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması gerektiğine değinilen açıklamada, 12.00 -16.00 saatlerinde güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının 7-10 Haziran'da iç kesimlerde 35-38, sahillerde de 30-33 derece dolaylarına düşmesinin beklendiği kaydedildi.

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