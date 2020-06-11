Açıklama KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Üslerin, üç garantör ülke ve adadaki iki halkın liderleri arasında imzalanan anlaşma sonucunda statü kazandığına vurgu yapıldı.



Açıklamada ayrıca, "Bilgimiz dışında gerçekleştirilen, bizimle müzakare edilmeyen ve onayımız alınmayan bu değişikliklerin Kıbrıs Türk tarafını bağlaması beklenmemelidir" ifadeleri kullanıldı.



KKTC Dışişleri Bakanlığı yaklaşımın sorunlu olduğuna vurgu yaptı. Açıklamada, "Adadaki iki halkı karşı karşıya getirme riski taşımaktadır" dedi.



İngiltere ve Rum yönetimi 2014 yılında imzalanan tek yanlı anlaşmayı 9 Haziran'da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’le İngiliz yüksek komiseri Stephen Lillie’nin katıldığı bir törenle yürürlüğe koydu.



Anlaşmaya göre, Kıbrıs’taki 254 kilometrekarelik İngiliz egemen üslerin askeri amaçlarla kullanılmayan yaklaşık 200 kilometrekarelik bölümü Rum tarafına devrediliyor.