KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin kendi çıkarları için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Doğu Akdeniz’den dışlamaya ve haklarını gasp etmeye çalıştığını söyledi.
"Rumların kararı barışa hizmet etmiyor" diyen KKTC Başbakanı Tatar asıl yasadışı ve haksız girişimin Rumların, "Türk tarafının haklarını yok sayarak anlaşmalar ve araştırmalar yapması" olduğunu kaydetti.
KKTC Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Rum tarafının hatalı bir adım attığına vurgu yaptı. Konunun barışçı yöntemlerle çözümlenmemesi halinde karşı tedbir alınacağı uyarısında bulundu.
KKTC'den Rumlara "tutuklama emri" tepkisi
NTV HaberDünya
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeli ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi’yle işbirliği yapan şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkarmasına KKTC'den sert tepki geldi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin kendi çıkarları için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Doğu Akdeniz’den dışlamaya ve haklarını gasp etmeye çalıştığını söyledi.