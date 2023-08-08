Kliması bozulan yaşlı çift, tamirci beklerken sıcaktan öldü

Klima şirketlerinin sıcak havalar konusunda insanları uyarması gerektiğini söyleyen Floods, "Eğer klimalarını onaracak paraları yoksa, kelimenin tam anlamıyla bir fırının içinde yaşadıklarını bilmeliler." diye konuştu.



Çiftin komşusu Eddie Phillips, çifte kendi evinde kalmalarını teklif ettiğini, reddetmelerinin ardından bir vantilatör vermeyi önerdiğini ancak yaşlı çiftin bu teklifi de kabul etmediğini söyledi.



Haziranda 2016'dan bu yana ilk sıcak hava dalgasının yaşandığı Houston'da bu hafta da sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıktı.



Teksas'ta hazirandan bu yana en az 7 kişinin aşırı sıcaklarla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybettiği biliniyor.