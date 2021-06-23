Kolombiya Sağlık Bakanı: Sinovac 80 yaş üstü ölümleri azalttı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 614 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 101 bin 302'ye çıktı.



Son 24 saatte 28 bin 616 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 3 milyon 997 bin 21'e, iyileşenlerin sayısı da 29 bin 81 artarak 3 milyon 714 bin 962'ye yükseldi.



Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 173 bin 51 vaka ile başkent Bogota ve 614 bin 42 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.



Aktif vaka sayısının 168 bin 825'e ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

SİNOVAC 80 YAŞ ÜSTÜ ÖLÜMLERİN AZALMASINDA OLUMLU SONUÇLAR VERDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez, yaptığı açıklamada, kullandıkları Çin aşısı Sinovac'ın etkinliğinin yüksek olduğunu, 80 yaş üstü kişilerde ölümlerin azaltılmasında olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi.



Halka kalabalık toplantılar ve kitlesel etkinliklerden uzak durma çağırısında bulunan Ruiz, "Vaka ve ölü sayısının yükselmesinde son zamanlarda artan toplumsal hareketliliğin büyük etkisi var" ifadesini kullandı.



Kolombiya'da ilk Covid-19 vakası 6 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta olmuştu.



SON 24 SAATTE BREZİLYA'DA 2 BİN 131 CAN KAYBI YAŞANDI



Öte yandan Latin Amerika ülkelerinde Covid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.



Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 131, Meksika’da 261, Arjantin'de 792, Kolombiya'da 614, Peru'da 154, Şili’de 45, Bolivya'da 69, Paraguay'da 106, Guatemala'da 50, Honduras'ta 46 ve Uruguay'da 34 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 131 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 504 bin 717’ye, 87 bin 822 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 54 bin 653’e çıktı.



Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 610 bin 743 vaka ve 123 bin 101 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.



ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 388 bin 847 olarak açıklandı.