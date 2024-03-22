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Kolombiya'da eski FARC lideri için yakalama emri çıkarıldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ateşkes görüşmelerini askıya aldığı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) liderlerinden Ivan Mordisco'nun yakalanması talimatını verdi.

Kolombiya'da eski FARC lideri için yakalama emri çıkarıldı
FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) lideri Ivan Mordisco.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 2016'da devletle barış yapan ancak içindeki bazı grupların barışı kabul etmediği FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) lideri Ivan Mordisco'nun "canlı" ele geçirilmesi için orduya talimat verdi.

Petro, Mordisco'nun adalete hesap vermesini istediklerini belirterek, "Ivan Mordisco'nun öldürülmesi değil, canlı ele geçirilmesini istiyorum. 2022 başkanlık seçimlerinde güya bana destek vermişler. Bu iddiaların aydınlatılmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Kendisinin de eski bir militan olduğunu hatırlatan Petro, 30 yıl önce silahları bıraktıklarını ve barış sözünü yerine getirdiklerini söyledi.

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"ESCORBAR'IN YOLUNDAN GİDERSENİZ DEVLET KARŞINIZA ÇIKAR"

EMC üyesi silahlı kişileri "tehdit" eden Cumhurbaşkanı Petro, "Artık nasıl karar vereceğinizi bilmeniz gerekiyor. Ya Pablo Escobar'ın yolundan gidersiniz, o zaman da devlet karşınıza çıkar ya da halka hizmet yoluna girersiniz" dedi.

EMC lideri Mordisco, 20 Mart'ta Petro'nun başkanlık kampanyasına ilişkin açıklamasında, "Petro beni ayaktakımı olmakla suçluyor. Seçim kampanyasında onu desteklediğimizde bizi böyle ifadelerle suçlamıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINMIŞTI

Cauca yönetim bölgesine bağlı Torbio kasabasında 16 Mart'ta yerli liderlere saldıran EMC, bir toplum liderinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

Olayın ardından hükümet saldırıya tepki göstermiş ve EMC ile yürütülen ateşkes görüşmelerini askıya almıştı.

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EMC VE KOLOMBİYA'DA KAÇAKÇILIĞI

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

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SİLAHLI EYLEMLER DEVAM EDİYOR

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.

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