Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi öldü

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi öldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Unguwar Sarkin Noma, Gangara, Tafi, ve Kore köylerinde silahlı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi kaçırıldı.

, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...