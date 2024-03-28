Kolombiya’dan Arjantinli diplomatlara sınır dışı kararı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin ABD mekezli bir haber kanalına verdiği röportajda, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro hakkında kullandığı “aşağılayıcı” ifadelerine Kolombiya’dan yanıt gecikmedi.



Henüz tamamı yayınlanmayan röportajın bir kısmında Milei’nin Petro için kullandığı “terörist”, “katil” ve “komünist” ifadeleri üzerine Kolombiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arjantinli diplomatların büyükelçiliklerinden sınır dışı edilmesini emretti.



Açıklamada, “Arjantin Devlet Başkanı’nın yorumları demokratik yollarla seçilmiş olan Devlet Başkanı Petro’nun saygınlığını rencide etmenin yanı sıra ulusumuzun güvenini de zedelemiştir” ifadeleri kullanıldı.



Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin ocak ayında yaptığı benzer yorumları sonrası Buenos Aires Büyükelçisini geri çağırmıştı

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