Kolombiya'nın San Andres Adası açıklarında 3 ton kokain ele geçirildi

Kolombiya Donanmasından yapılan açıklamada, San Francisco Takımadalarına doğru yol alan, ülkenin kara sularından geçen sürat teknesine operasyon düzenlendiği bildirildi.
Durdurulan teknedeki aramada 3 ton kokainin bulunduğu kaydedilen açıklamada, 4 Kolombiyalının gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknenin konumu tespit edildikten sonra sahil güvenlik botu, şüpheli tekneyi San Andres kıyılarından 313 kilometre uzaklıkta durdurmayı başardı. Gözaltına alınan şüpheliler, Başsavcılık yetkililerine teslim edildi. Kokainin piyasa değeri 100 milyon dolar." ifadelerine yer verildi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini X sosyal medya hesabından tebrik etti.
Kokainin, Orta Amerika ülkeleri üzerinden ABD'ye ulaştırılacağı tahmin ediliyor.
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