Komşu Gürcistan’da art arda iki deprem

Komşu Gürcistan’da akşam saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi.



Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti bölgesinde meydana gelen ilk sarsıntı saat 16.44’te yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 7,61 kilometre derinlikte yaşanan depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.



Bu depremin ardından yine aynı bölgede saat 17.31’de 4,0 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. AFAD bu depremin 13,01 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.



Ardahan’a 116 kilometre uzakta yer alan bölgedeki her iki depremde de hasar oluşup oluşmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi verilmedi.