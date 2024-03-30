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Komşu Gürcistan’da art arda iki deprem

Komşu Gürcistan’ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde art arda iki deprem meydana geldi. Ardahan’a 116 kilometre uzaklıkta yer alan bölgede saat 16.44’te meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 4,6 olarak açıklandı. İkinci sarsıntı ise saat 17.31’de kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.

Komşu Gürcistan’da art arda iki deprem

Komşu ’da akşam saatlerinde art arda iki meydana geldi.

Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti bölgesinde meydana gelen ilk sarsıntı saat 16.44’te yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 7,61 kilometre derinlikte yaşanan depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Bu depremin ardından yine aynı bölgede saat 17.31’de 4,0 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. AFAD bu depremin 13,01 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.

Ardahan’a 116 kilometre uzakta yer alan bölgedeki her iki depremde de hasar oluşup oluşmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi verilmedi.

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