Kongo'da M çiçeği salgını ilan edildi

Kongo Cumhuriyeti’nde başkent Brazavil de dahil olmak üzere 5 bölgede M çiçeği (mpox) vakasının tespit edilmesinin ardından, salgın ilan edildi.

Kongo'da M çiçeği salgını ilan edildi

Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Gilbert Mokoki, yaptığı açıklamada, ülkede 19 mpox vakası kaydedilmesinin ardından, ilan edildiğini duyurdu.

Şu ana kadar hiç ölüm vakası kaydedilmediğinin altını çizen Mokoki, halka, şüpheli vakalardan ve hayvanlarla yakın temastan kaçınma çağrısı yaptı.

Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen mpox, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te damgalanma ve ırkçılık endişelerini ileri sürerek, virüse “maymun çiçeği” yerine "mpox" adının verildiğini açıklamıştı.

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