Kongrede komik anlar: Meclis üyesinin oğlu gündem oldu

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi John Rose konuşma yaptığı sırada oğlu Guy Rose'un yüz ifadeleri gündem oldu. Dilini çıkaran ve komik mimikler yapan küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada çok kez paylaşıldı.  John Rose ise oğlunun hareketlerine açıklama getirmek zorunda kaldı. Amerikalı siyasetçi, "Evde televizyon başındaki küçük kardeşi için kameraya gülümsemesini söylemiştim" diyerek oğlunu savundu.

Kongrede komik anlar: Meclis üyesinin oğlu gündem oldu

kongresinde Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden John Rose, Donald Trump'ın ceza davası hakkında konuşurken, arka sırada oturan oğlu dikkatleri üzerinde topladı.

Küçük çocuk kameraya bakarak çeşitli mimikler yaptı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan John Rose:

"Oğlum Guy'a küçük kardeşi için kameraya gülümsemesini söylediğimde elde ettiğim şey bu" dedi. 

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