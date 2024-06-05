Kongrede komik anlar: Meclis üyesinin oğlu gündem oldu

ABD kongresinde Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden John Rose, Donald Trump'ın ceza davası hakkında konuşurken, arka sırada oturan oğlu dikkatleri üzerinde topladı.

Küçük çocuk kameraya bakarak çeşitli mimikler yaptı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan John Rose:

"Oğlum Guy'a küçük kardeşi için kameraya gülümsemesini söylediğimde elde ettiğim şey bu" dedi.