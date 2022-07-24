Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak can verdi

Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinden Tamaulipas eyaletine giden çift katlı yolcu otobüsü seyir halindeyken bir yolcu atlayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 30 yaşındaki yolcunun cansız bedeni otoyol üzerinde bulundu.

Yetkililer, yolcunun şoförün koltuğunu terk ettiği ve otobüsün kontrolden çıktığı düşüncesine kapılarak bu eylemi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yolcunun olay sırasında herhangi bir rahatsızlık yaşayıp yaşamadığı ya da uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı ise bilinmiyor.



YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE CAMI KIRDI



Otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yolcunun önce otobüsün kapısını açmaya çalıştığı ancak başaramayınca yangın söndürme tüpü ile otobüsün camını kırdığı görüldü.

Otobüsü terk etmekte kararlı olduğu görülen yolcu, diğer yolculara “Hadi gidelim, bakın şoför yok” demesinin ardından kırdığı camdan yola atladı.



Otobüste bulunan diğer yolcuların atlayan yolcuyu sadece izleyerek olaya hiçbir müdahalede bulunmaması ise tepki çekti.