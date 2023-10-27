Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Akif Ç.'nin kullandığı otomobil, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi'nde, Hakan Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akif Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, diğer araç sürücüsü ile araçta bulunan İsmail Y. ve Yusuf K. yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hakan Ç. ve Yusuf K'nin 'ya sevk edildiği öğrenildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...