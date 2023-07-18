Köpeğiyle okyanusta 2 ay yaşam mücadelesi verdi: Avustralyalı balıkçı karaya ulaştı

Hayatını kurtaran kaptana ve balıkçılık şirketine minnettar olduğunu ifade eden Shaddock, "Yaşıyorum ve gerçekten bunu başaracağımı düşünmemiştim". ifadesini kullandı.

ÇİĞ BALIK VE YAĞMUR SUYUYLA HAYATTA KALMAYI BAŞARDI



Çiğ balık ve yağmur suyuyla hayatta kalmayı başaran Shaddock, karayı en son mayıs ayının başında gördüğünü belirtti.



Balıkçı şirketinden yapılan açıklamada, teknenin yaklaşık 2 bin kilometre uzakta bulunduğunu, erzak ve barınaktan yoksun durumdaki Shaddock ve köpeğine tekne mürettebatı tarafından tıbbi yardımın yanı sıra yiyecek ve su verildiği bildirildi.



Doktoru, Shaddock'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.