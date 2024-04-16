Kopenhag’daki tarihi borsa binasında yangın

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binasında yangın çıktı. Can kaybı ve yaralılar konusunda bilgi verilmezken binanın yüksek kulelerinden bir tanesi yanarak yıkıldı.

Kopenhag’daki tarihi borsa binasında yangın

Kopenhag’da bugün yerel saatle 07.30’da tarihi borsa binasında yangın çıktı.

Tarihi binanın yüksek kulelerinden bir tanesi yanarak yıkıldı. İtfaiye çevredeki binaların boşaltıldığını açıkladı.

Kopenhag’daki tarihi borsa binasında yangın - 1

Ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam ederken Başbakanı Mette Frederiksen “Şu anda gördüğümüz korkunç görüntüler. Danimarka tarihinin bir parçası yanıyor. Borsa Kopenhag'ın en ikonik binalarından biridir. Danimarka'nın 400 yıllık iş tarihinin sembolü. Yeri doldurulamaz kültürel miras. Görmek acı veriyor. Yangına karşı cesurca mücadele eden acil servislere, itfaiyecilere, polislere, Silahlı Kuvvetlere ve diğerlerine teşekkür ederiz.” dedi.

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