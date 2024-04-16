Kopenhag’daki tarihi borsa binasında yangın

Ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam ederken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen “Şu anda gördüğümüz korkunç görüntüler. Danimarka tarihinin bir parçası yanıyor. Borsa Kopenhag'ın en ikonik binalarından biridir. Danimarka'nın 400 yıllık iş tarihinin sembolü. Yeri doldurulamaz kültürel miras. Görmek acı veriyor. Yangına karşı cesurca mücadele eden acil servislere, itfaiyecilere, polislere, Silahlı Kuvvetlere ve diğerlerine teşekkür ederiz.” dedi.

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