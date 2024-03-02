Köprüden aşağı sarkan kamyon vinç yardımıyla kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bir kamyon, Ohio nehri üzerinde köprü bariyerlerine çarptı. Köprüden aşağı sarkan kamyonun şoförü vinç yardımıyla kurtarıldı.

Köprüden aşağı sarkan kamyon vinç yardımıyla kurtarıldı
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Kaza, Amerika Bİleşik Devletleri'nin Ohio nehrinin iki yakasını birleştiren "İkinci cadde köprüsü" üzerinde meydana geldi.

Köprüdeki otomobillere çarparak yoldan çıkan , şans eseri bariyerlere takılı kaldı.

Onlarca metre yüksekte asılı duran kamyonun sürücüsünü kurtarmak için bir görevli vinç yardımıyla aşağı sarkıtıldı.

40 dakika süren operasyon sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kaza sırasında bir başka araçtaki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Olay sırasında köprü uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

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