Kral Charles'tan Sunak'a Yunanistan mesajı

İngiltere Kralı 3'üncü Charles, kendi başbakanı Rishi Sunak'a karşı Yunan lideri Kiryakos Miçotakis'e destek çıktı. Bu yoruma Kralın kravat tercihi yol açtı. Londra ve Atina arasında diplomatik gerilim yaşandığı sırada Charles, Yunan bayraklı kravatıyla dikkat çekti.

Kral Charles'tan Sunak'a Yunanistan mesajı

ile arasında yaşanan diplomatik çatışmaya Kral 3'üncü Charles da dahil oldu.

İklim konferansı COP28'e katılmak üzere Birleşik Arap Emirliklerine giren , Yunan bayraklı kravat taktı.

Kravat tercihi, Charles'ın, kendi başbakanı Rishi Sunak'a karşı 'ın tarafında durduğu yorumlarına yol açtı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Elgin Mermerlerine dair açıklamaları üzerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile planlanan görüşmesini son anda iptal etmişti.

Bunun üzerine Miçotakis, Londra'dan Sunak ile görüşemeden dönmek zorunda kalmıştı.

Kral Charles'tan Sunak'a Yunanistan mesajı - 1
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Miçotakis, bir kısmı Atina'daki Akropolis Müzesi'nde sergilenen Elgin Mermerleri'nin iki ayrı ülkede bulunmasını "Mona Lisa tablosunu ikiye kesmeye" benzetmişti.

Kraliyet ailesine yakın kaynaklar, Charles'ın politik bir amaçla bu kravatı seçmediğini açıkladı.

Kral Charles'tan Sunak'a Yunanistan mesajı - 2

Ancak İngiliz kamu yayıncısı BBC, Kraliyet ailesinin Yunanistan ile akrabalık bağlarına vurgu yaptı.

Bunun, başbakan Sunak'a mesaj olarak algılandığını yazdı.

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