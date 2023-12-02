Kral Charles'tan Sunak'a Yunanistan mesajı

İngiltere ile Yunanistan arasında yaşanan diplomatik çatışmaya Kral 3'üncü Charles da dahil oldu.



İklim konferansı COP28'e katılmak üzere Birleşik Arap Emirliklerine giren Kral Charles, Yunan bayraklı kravat taktı.



Kravat tercihi, Charles'ın, kendi başbakanı Rishi Sunak'a karşı Yunanistan'ın tarafında durduğu yorumlarına yol açtı.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Elgin Mermerlerine dair açıklamaları üzerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile planlanan görüşmesini son anda iptal etmişti.



Bunun üzerine Miçotakis, Londra'dan Sunak ile görüşemeden dönmek zorunda kalmıştı.



İngiltere ve Yunanistan arasında randevu krizi: "Tribünlere oynuyor" Haberi Görüntüle Miçotakis, bir kısmı Atina'daki Akropolis Müzesi'nde sergilenen Elgin Mermerleri'nin iki ayrı ülkede bulunmasını "Mona Lisa tablosunu ikiye kesmeye" benzetmişti.



Kraliyet ailesine yakın kaynaklar, Charles'ın politik bir amaçla bu kravatı seçmediğini açıkladı.

Ancak İngiliz kamu yayıncısı BBC, Kraliyet ailesinin Yunanistan ile akrabalık bağlarına vurgu yaptı.



Bunun, başbakan Sunak'a mesaj olarak algılandığını yazdı.