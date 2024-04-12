Kraliyet ailesinde "kanser" sessizliği: Prens William ve oğlu ilk kez görüntülendi

Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanserle mücadele ettiğini açıklamasından bu yana Prens William ve oğlu George ilk kez beraber görüntülendi. İkilinin futbol maçında bir araya gelmesi, Prens William ve oğlunun kanser açıklamasının ardından birlikte dışarıda geçirdikleri ilk gün oldu.

Kraliyet ailesinde "kanser" sessizliği: Prens William ve oğlu ilk kez görüntülendi

Prensi William, Kate Middleton'a kanser teşhisi konulduğundan bu yana ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Prens, Aston Villa'nın Konferans Ligi karşılaşmasında oğlu George'la baba-oğul günü geçirirken görüntülendi.

Galler Prensi William, Villa Park tribünlerinde en büyük oğlu Prens George ile birlikte maçı seyretti.

Tutkulu bir Aston Villa hayranı olan William'ın, bordo ve mavi taraftar atkısı giymiş, gülümseyen oğluyla sohbet ettiği görüldü.

Geçtiğimiz çarşamba günü Prens William eşinin kanser teşhisinin ardından ilk kez sosyal medyada futbolcu Rachel Daly'nin emekliliği hakkında paylaşım yapmıştı.

KANSER TEDAVİSİNDE AİLE DESTEĞİ

ailesi, son zamanlarda Prenses Kate'in önleyici kemoterapi tedavisi devam ettiğinden dolayı gözlerden ve kameralardan uzakta kalkmayı tercih ediyor.

69 yaşındaki Carole Middleton'un da Windsor'daki evinde iyileşme sürecinde kızına destek olduğu ve Prenses'in sağlık ekibi tarafından geri dönmesine izin verilene kadar kraliyet görevlerinden uzak kalacağı bildirildi.

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