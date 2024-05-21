Kremlin: ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi için yaptırıma hazır olması çok ilginç

Netanyahu ve Hamas liderleri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararı vermesi Moskova'nın gündeminde. Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin, UCM'ye karşı yaptırım uygulamaya hazır görünmesinin "çok ilginç" olduğunu söyledi.

Kremlin: ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi için yaptırıma hazır olması çok ilginç

Kremlin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hamas liderleri hakkındaki tutuklama kararını yorumladı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada 'nin, UCM'ye karşı yaptırım uygulamaya hazır görünmesinin "çok ilginç" olduğunu söyledi.

Peskov, 'nın UCM'yi kuran Roma Statüsü'ne taraf olmadığı için mahkemenin yargı yetkisini tanımadığını söyledi.

UCM savcısı, Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve üç Hamas lideri hakkında savaş suçu işledikleri iddiasıyla dün tutuklama emri talep etmişti.

Peskov, açıklamasında Ukrayna savaşını da değerlendirdi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin Batı'yı çatışmaya daha fazla müdahil olma çağrısına ilişkin, "Bunun nedeni Ukrayna güçlerinin son derece elverişsiz konumudur" dedi.

Peskov, şöyle devam etti: "Son günlerde çok sayıda açıklama yaptı. Kiev'de, Batı'nın askeri yardımının cephedeki dinamiği değiştirmeyeceği konusunda giderek artan bir farkındalık var."

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