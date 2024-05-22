Kremlin: AB'nin dondurulan Rus varlıklarına el koyması hırsızlık

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'nın savunması için

kullanılmasına yönelik planı dün resmen kabul etti.



Anlaşma uyarınca, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin yüzde 90'ı Ukrayna'ya askeri yardım için AB tarafından yönetilen bir fona aktarılacak, geri kalan yüzde 10 ise Ukrayna'ya başka şekillerde destek vermek için kullanılacak.



Peskov, Rusya'nın bu plana nasıl karşılık vereceği konusunda çalıştıklarını ve uygulanmasını yakından takip edeceklerini açıkladı.