Kremlin: AB'nin dondurulan Rus varlıklarına el koyması hırsızlık

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'nın savunması için
kullanılmasına yönelik planı dün resmen kabul etti.
Anlaşma uyarınca, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin yüzde 90'ı Ukrayna'ya askeri yardım için AB tarafından yönetilen bir fona aktarılacak, geri kalan yüzde 10 ise Ukrayna'ya başka şekillerde destek vermek için kullanılacak.
Peskov, Rusya'nın bu plana nasıl karşılık vereceği konusunda çalıştıklarını ve uygulanmasını yakından takip edeceklerini açıkladı.
"UZAY FAALİYETLERİ ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN"
ABD hükümetinin Moskova'nın alçak dünya yörüngesine nükleer silah fırlattığını iddia etmesinin ardından Kremlin konu hakkında açıklamada bulundu.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın uzaydaki faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğu belirtildi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ayrıca Rusya'nın defalarca uzayda herhangi bir silahın yasaklanmasını önerdiğini ve Washington'un bu konudaki önerilerini reddettiğini belirtti.
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