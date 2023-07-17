Kremlin: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu

Son dakika haberi! Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasına katılımını durdurduğunu açıkladı.



Geçtiğimiz Temmuz ayında Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılık ettiği anlaşma, Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle bloke edilen Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde ihraç edilmesini sağlayarak küresel gıda krizini hafifletmeyi amaçlıyordu.



Söz konusu anlaşma birkaç kez uzatılmıştı ancak, Rusya aylardır anlaşmanın uzatılması için gerekli koşulların yerine getirilmediğini belirtiyordu.

Peskov tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması bugün geçerliliğini yitirmiştir. Rusya'yı ilgilendiren koşullar yerine getirildiğinde, Rusya derhal anlaşmaya geri dönecektir. Anlaşmanın Rusya'yı ilgilendiren kısımları yerine getirilmemiştir, bu nedenle yürürlükten kalkmıştır. Şimdilik anlaşma durdurulmuştur."