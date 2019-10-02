Konuyla ilgili Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bir açıklama yaptı. Peskov görüşmelerin dökümlerinin yayınlanmasıyla ilgili, "İznimiz olmadan yayınlanamaz" yanıtını verdi.



Kremlin sözcüsü Peskov yayınlanacağına dair bir işaret gelmesi halinde de konuyu Washington ile görüşeceklerini söyledi.



Görüşmelerin dökümünü yayınlamanın normal diplomatik işleyişte yer almadığını belirten Peskov bunun sadece iki taraf arasında karşılıklı bir anlaşmayla mümkün olabileceğini belirtti.



Azil sürecine dair soruşturmayı yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun Demokrat Başkanı Adam Schiff, Trump'ın Putin de dahil dünya liderleriyle görüşmelerinin kayıtlarının yayınlanması gerektiğini söylemişti.

