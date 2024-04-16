Kremlin: Ukrayna, toparlanmak için "Olimpiyat ateşkesi"ni kullanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Olimpiyatları süresince dünga genelinde silahları bırakma çağrısı yapmasının ardından Kremlin'in yanıtı gecikmedi. Macron'un çağrısı sorulduğunda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Kiev'in bu tür ateşkes fikirlerini yeniden toparlanmak ve silahlanmak" için kullandığını söyledi.

Kremlin: Ukrayna, toparlanmak için "Olimpiyat ateşkesi"ni kullanacak

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris Olimpiyatları sırasında genelindeki uluslararası çatışmalarda ateşkes çağrısında bulundu.

Kremlin, bu çağrıya yanıt olarak 'nın mevzu bahis ateşkesi yeniden toplanıp yeniden silahlanma fırsatı olarak kullanabileceğini söyledi.

Silahlı çatışmaların "Olimpiyat ateşkesi" kapsamında askıya alınması olimpiyatların uzun süredir devam eden bir geleneği.

MACRON ATEŞKES İÇİN ÇALIŞACAK

Macron dün verdiği bir röportajda, Paris'in 26 Temmuz'dan 11 Ağustos'a kadar Olimpiyatlara ev sahipliği yapması durumunda ateşkesi sağlamak için çalışacağını söyledi.

Macron'un çağrısı sorulduğunda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, hem Başkan Vladimir Putin'in hem de Rus ordusunun "Kiev'in bu tür ateşkes fikirlerini ve girişimleri yeniden toparlanmak, yeniden silahlanmaya çalışmak için kullandığını fark ettiklerini" söyledi.

Peskov, şu ana kadar ateşkes konusunda resmi bir adım atılmadığını söyledi.

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