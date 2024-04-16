Kremlin: Ukrayna, toparlanmak için "Olimpiyat ateşkesi"ni kullanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris Olimpiyatları sırasında dünya genelindeki uluslararası çatışmalarda ateşkes çağrısında bulundu.



Kremlin, bu çağrıya yanıt olarak Ukrayna'nın mevzu bahis ateşkesi yeniden toplanıp yeniden silahlanma fırsatı olarak kullanabileceğini söyledi.



Silahlı çatışmaların "Olimpiyat ateşkesi" kapsamında askıya alınması olimpiyatların uzun süredir devam eden bir geleneği.

MACRON ATEŞKES İÇİN ÇALIŞACAK



Macron dün verdiği bir röportajda, Paris'in 26 Temmuz'dan 11 Ağustos'a kadar Olimpiyatlara ev sahipliği yapması durumunda ateşkesi sağlamak için çalışacağını söyledi.



Macron'un çağrısı sorulduğunda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, hem Başkan Vladimir Putin'in hem de Rus ordusunun "Kiev'in bu tür ateşkes fikirlerini ve girişimleri yeniden toparlanmak, yeniden silahlanmaya çalışmak için kullandığını fark ettiklerini" söyledi.



Peskov, şu ana kadar ateşkes konusunda resmi bir adım atılmadığını söyledi.

