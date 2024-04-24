Kremlin: Ukrayna'daki "tampon bölge" genişletilebilir

Kremlin açıklamasına göre ABD, Kiev'e uzun menzilli füzeler teslim ederse Rusya'nın Ukrayna içindeki "tampon bölgesi" daha da genişletilebilir.

Kremlin: Ukrayna'daki "tampon bölge" genişletilebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin 'ya sevk etmeye hazırlandığı silahların cephedeki durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, Kiev ABD'den 'nın daha derinlerine saldırmasına olanak tanıyacak uzun menzilli ATACM füzelerini teslim alırsa Rusya'nın Ukrayna içindeki "tampon bölgesini" daha da genişletecek.

Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkili, ABD'nin Ukrayna için henüz imzalanmamış 1 milyar dolarlık bir askeri yardım paketi hazırladığını öne sürdü.

Paketin daha uzun menzilli ATACM füzelerini içerme olasılığı sorulduğunda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın bu konudaki tavrının değişmediğini aktardı.

ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını değerlendiren Peskov, "Çatışma alanındaki durum çok anlamlı ve net. Ancak muhtemelen hazırlanan tüm yeni silah sevkiyat partilerinin cephedeki durumu değiştirmeyeceğini söylemekten usanmıyoruz" dedi.

Açıklamaya göre, Kiev'e uzun menzilli füzelerin teslim edilmesi halinde Ukrayna'da tampon bölge olarak adlandırılan bölge genişletilecek.

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