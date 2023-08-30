Kremlin'den açıklama: Prigozhin uçağı kasıtlı olarak düşürülmüş olabilir

Rusya Soruşturma Komitesi Pazar günü yaptığı açıklamada Prigozhin'in öldürülenler arasında olduğunu doğruladı.

Komite yaptığı açıklamada, adli tıp testlerinin ardından olay yerinde bulunan 10 cesedin tamamının kimliklerinin tespit edildiğini ve kimliklerinin yazılan isimlerle eşleştiğini söyledi.

Reuters'in haberine göre Kremlin bugün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Wagner paralı asker lideri Yevgeny Prigozhin ve dokuz kişinin ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili soruşturmanın, kazanın kasıtlı olarak meydana gelmiş olma ihtimalini de içerdiğini belirtti.

"KASTİ BİR ACIMASIZLIK DİYEBİLİRİZ"



Soruşturmanın nasıl gittiği sorulan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov "Farklı durum senaryolarının, asıl olan senaryonun da düşünüldüğü ortada. Neyden bahsettiğimi biliyorsunuz. kasti bir acımasızlık diyebiliriz" cevabını verdi.



"ULUSLARARASI SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİL"



Peskov ayrıca uçak kazasıyla ilgili soruşturmanın bir Rus soruşturması olduğunu ve uluslararası bir soruşturmanın söz konusu olamayacağını söyledi.



Brezilya'nın Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA), havacılık güvenliğini arttırmak amacıyla, Brezilya yapımı Embraer Legacy 600 uçağının düşmesi konusunda davet edilmesi ve soruşturmanın uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülmesi halinde Rusya öncülüğündeki bir soruşturmaya katılacağını açıklamıştı.



Kremlin'in bu açıklamasıyla beraber Rusya'nın bu fikre pek sıcak bakmadığı ve CENIPA'nın bu teklifini reddettiği anlaşıldı.