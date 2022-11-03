Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Türkiye'nin varlığı güvenin ana faktörüdür

SON DAKİKA HABERİ: Kremlin'den tahıl koridoru anlaşmasının yeniden başlamasına ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür" denildi.

Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Türkiye'nin varlığı güvenin ana faktörüdür

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