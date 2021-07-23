Kremlin'den "Taliban" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Taliban'ın, Rusya'da yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılması konusunda bir gelişme olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı 23.07.2021 - 16:25

Kremlin'den "Taliban" açıklaması

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Kremlin'den yapılan açıklamada, Taliban'ın Rusya'daki terör örgütleri listesinden çıkarılmasıyla ilgili bir gelişme olmadığı duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, Afganistan meselesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Taliban'ın Rusya'da yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu konuda şimdilik bir gelişme yok. Herhangi bir gelişme olduğunda bilgilendireceğiz" dedi.

Taliban'ın Afganistan'da büyük güç haline dönüştüğüne dikkati çeken Peskov, "Elbette, Afganistan'da olanların, ortaklarımızın, özellikle de Tacikistan'ın sınırlarına tehdit oluşturmaması bizim için önemlidir" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 2003'te Taliban'ı terör örgütü olarak kabul etmişti. Rusya da 2003'te Taliban'ı yasaklanan terör örgütleri listesine dahil etmişti.

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