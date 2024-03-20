Kremlin: Putin eşi benzeri görülmemiş bir zafer kazandı

Kremlin, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya seçimlerine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Rusya'da Vladimir Putin'in yeniden ve rekor oyla kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinin "kesinlikle temiz" olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Başkan Putin eşi benzeri görülmemiş önemde bir zafer kazandı" dedi.

Rusya muhalefeti, seçim sonuçlarında Putin lehine hile yapıldığını öne sürmüştü.

Kremlin ayrıca Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2024 Paris Olimpiyatları'nda, Rus ve Belaruslu sporcuları, açılış töreninden men etme kararını da yorumladı.

Peskov, Rusya kararının komiteyi iyi göstermediğini söyledi.

Peskov, Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarına ilişkin gelişmeleri de değerlendirdi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN TEMELLERİNİ SARSACAK"

Sözcü, Avrupa Birliği dış politika şefi Josep Borrell'in dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya silah satın almak için kullanılması önerisinin uluslararası hukukun temellerini sarsacağını ifade etti. Ayrıca Avrupalıların önerilerinin, itibarlarına verdiği zararın farkında olduklarını söyledi.

DIŞİŞLERİ: CERN'İN KARARI POLİTİK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü'nün (CERN) Rusya ile bağlantısı olan yüzlerce bilim insanıyla çalışmayı durdurucağı açıklamasını değerlendirdi.

Zaharova, bunun "politik" bir karar olduğunu söyledi.

Öte yandan Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus sporcuları Temmuz ayında Paris 2024 Olimpiyatlarının açılış töreninden men etme kararını da "haksız" ve "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

