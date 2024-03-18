Kremlin'den seçim açıklaması: Rus halkı Putin'in etrafında kenetlendi

Kremlin, Rusya'daki seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

15 Mart'ta başlayan ve üç gün süren seçimlerde yüzde 87,8 oy alan Putin, 2030'a kadar Rusya'yı yönetmeye devam edecek.

ABD'nin, seçimlerin "özgür ve adil olmadığı" eleştirisine katılmadıklarını söyleyen Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın bu görüşlere kulak asmadığını ifade etti.



Peskov, Batı'nın seçimleri gayrımeşru gösterme çabalarının saçmalık olduğunu belirtti.

Rusya'daki başkanlık seçim sonuçlarının Rus halkının Devlet Başkanı Vladimir Putin etrafında kenetlendiğini gösterdiğini söyleyen Peskov, "Bu, ülke nüfusunun başkanına verdiği desteğinen açık teyididir" dedi.



Kremlin sözcüsü ayrıca ilhak edilen Ukrayna topraklarındaki oy verme işlemlerine ilişkin "Topraklarımızı güvenli hale getirmeliyiz ki menzil dışında kalsınlar" ifadesini kullandı.

Peskov, cezaevinde yaşamını yitiren Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'ya ilişkin de açıklama yaptı.

Navalnaya, seçimleri protesto çağrısı yapmıştı. Peskov, Navalnaya'nın "anavatandan koptuğunu" ve Rus "köklerini" kaybettiğini söyleyerek seçimler sırasında muhalefetin düzenlediği protestoları reddetti.



Peskov, "Anavatandan tamamen kopanpek çok insan var. Bahsettiğiniz Yulia Navalnaya, köklerini kaybeden, anavatanla bağlarını yitiren, anavatan anlayışını kaybeden bu gruba ait" ifadelerini kullandı.